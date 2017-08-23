Неймар подаст встречный иск к «Барселоне»

Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймар обратится в суд со встречным иском к своему бывшему клубу — испанской «Барселоне». Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что после официального уведомления и полного рассмотрения требований команды из столицы Каталонии защита игрока будет действовать в установленном порядке. Юристы бразильца уже подготовили документы для обращения в суд.

Во вторник, 22 августа, сообщалось, что сине-гранатовые в судебном порядке требуют от Неймара возместить часть бонуса, выплаченного при продлении контракта. «Барселона» рассчитывает получить от футболиста 8,5 миллиона евро и дополнительно 10 процентов от этой суммы.

Неймар играл за «Барселону» с 2013 года, а 3 августа перешел в ПСЖ. Парижане заплатили за футболиста рекордные 222 миллиона евро, которые были прописаны в качестве отступных в контракте нападающего с каталонским клубом.