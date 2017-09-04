СМИ объяснили нежелание Месси продлевать контракт с «Барселоной»

Аргентинский нападающий Лионель Месси отказывается продлевать контракт с «Барселоной» из-за неопределенности вокруг фигуры президента клуба Хосепа Бертомеу. Об этом сообщает AS.

Бывший кандидат в президенты сине-гранатовых Агусти Бенедито начал сбор подписей за выдвижение вотума недоверия Бертомеу. Бенедито считает, что в каталонском клубе начался управленческий кризис. Чтобы выдвинуть вотум недоверия, необходимо собрать 16 тысяч подписей членов клуба до 16 сентября. Месси не хочет принимать участие в этом процессе.

Действующий контракт форварда рассчитан до 30 июня 2018 года.

20 августа появилась информация, что в покупке Месси заинтересован английский «Манчестер Сити». «Горожане» предлагали за аргентинского форварда 300 миллионов евро.

В начале июля сообщалось, что Месси продлил контракт с «Барселоной». Испанские СМИ отмечали, что по новому соглашению, подписанному на срок до 2021 года, аргентинец должен был стать самым высокооплачиваемым футболистом мира. Во время переговоров с каталонцами Месси неоднократно выражал желание покинуть клуб.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с каталонцами он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, 30-летний Месси пять раз признавался лучшим футболистом мира, получая «Золотой мяч».