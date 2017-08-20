СМИ сообщили о готовности «Манчестер Сити» купить Месси за 300 миллионов евро

Английский Манчестер Сити готов выкупить нападающего испанской Барселоны Лионеля Месси за 300 миллионов евро. Об этом сообщает The Sun.

Именно эти отступные прописаны в контракте аргентинца с сине-гранатовыми. «Горожане» хотят приобрести Месси до повышения этой суммы, которая должна возрасти до 400 миллионов евро.

3 августа «Барселону» покинул другой звездный нападающий — бразильский форвард Неймар. Он перешел в «Пари Сен-Жермен», французский клуб заплатил за новичка 222 миллиона евро.

В начале июля появилась информация, что Месси продлил соглашение с «Барселоной». Сообщалось, что по новому контракту, подписанному на срок до 2021 года, аргентинец должен был стать первым футболистом, зарабатывающим более миллиона фунтов стерлингов в неделю. Отмечалось, что во время переговоров с каталонцами Месси выражал желание покинуть клуб.