«Реал» во второй раз обыграл «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании

Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» во втором матче за Суперкубок Испании и выиграл трофей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в ночь на четверг, 17 августа, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершился со счетом 2:0. На четвертой минуте полузащитник Марко Асенсио дальним ударом открыл счет. На 39-й нападающий Карим Бензема удвоил преимущество хозяев.

Встречу пропускал форвард «Реала» Криштиану Роналду, который был дисквалифицирован за инцидент, который произошел в первом матче за Суперкубок, который состоялся 14 августа на стадионе «Камп Ноу» и завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

На 82-й минуте португалец был удален с поля. Он эмоционально отреагировал на решение судьи и толкнул его в спину. В результате Королевская федерация футбола Испании отстранила его на один матч за удаление и четыре за толчок.