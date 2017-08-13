Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» в первом матче за Суперкубок Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 13 августа, на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой сливочных со счетом 3:1. На 50-й минуте защитник сине-гранатовых Херард Пике отправил мяч в свои ворота, на 77-й минуте Лионель Месси сравнял счет с пенальти, а через три минуты Криштиану Роналду вернул «Реалу» лидерство. На 90-й минуте третий мяч в ворота Марко-Андре тер Штегена заби Марко Асенсио.

На 82-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В борьбе с защитником «Барселоны» форвард упал в чужой штрафной, но судья посчитал, что португалец симулировал. Первое предупреждение Роналду заработал, сняв майку во время празднования гола.

Ответный матч в Мадриде «Реал» и «Барселона» проведут 17 августа.