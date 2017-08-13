Бэйл потратит 500 тысяч фунтов на защиту вышедшего из тюрьмы отца своей невесты

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл потратит 500 тысяч фунтов на охрану своего дома в Уэльсе, чтобы защитить вышедшего из тюрьмы отца своей невесты Эммы Рис-Джонс. Об этом сообщает The Sun.

Мартин Райс-Джонс провел пять лет в американской колонии за мошенничество с инвестициями. Семья футболиста боится, что кто-то из пострадавших в результате его незаконной деятельности может отомстить. В число сотрудников охраны войдут бывшие бойцы элитного подразделения вооруженных сил Великобритании.

Бэйл и Рис-Джонс познакомились в валлийском Кардиффе, когда оба были подростками. Пара воспитывает двух дочерей. В июле 2017 года футболист сделал своей избраннице предложение.

Форвард выступает за «Реал» с лета 2013 года. В составе мадридской команды он становился чемпионом Испании и обладателем национального Кубка, а также трижды выигрывал Лигу чемпионов.

За сборную Уэльса Бэйл провел 65 матчей и забил 30 мячей.