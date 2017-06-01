Гарет Бэйл стал новой «жертвой» создателя безобразного бюста Роналду

Скульптор Эммануэль Сантос создал бюст полузащитника мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйла. Об этом сообщает The Sun.

Монумент установлен возле стадиона «Миллениум» в Кардиффе, где 3 июня пройдет финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом». Участие Бэйла в матче остается под вопросом. Хавбек продолжает восстановление после травмы икроножной мышцы.

В конце марта рядом с терминалом международного аэропорта на португальском острове Мадейра установили бюст форварда «Реала» Криштиану Роналду. Его автором также стал Сантос. Пользователи сети посмеялись над скульптурой, отметив, что изображение лица португальца вышло очень далеким от реальности.