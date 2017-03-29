Аэропорт в Португалии получил имя Криштиану Роналду

Португальские власти официально присвоили международному аэропорту на острове Мадейра имя футболиста национальной сборной страны и мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Церемония с участием форварда прошла в среду, 29 марта.

Группа жителей острова, уроженцем которого является Роналду, несколько месяцев назад обратилась к властям с петицией против переименования. Несмотря на протесты, воздушной гавани присвоено имя футболиста.

В декабре 2016 года 32-летний Роналду получил четвертый в карьере приз лучшему игроку мира — «Золотой мяч». В составе сборной Португалии форвард провел 138 матчей, в которых забил 71 мяч.

Международный аэропорт Мадейры был открыт 8 июля 1964 года и имеет одну взлетно-посадочную полосу.