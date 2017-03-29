Пользователи сети посмеялись над бюстом Роналду

Бюст нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, установленный у терминала международного аэропорта на португальском острове Мадейра, стал поводом для шуток в социальных сетях.

Пользователи обратили внимание, что Роналду не похож на собственное скульптурное изображение.

«Билет в аэропорт Мадейры забронирован».

«Лучший футболист в мире!»

«Ну... хорошо».

Некоторые сравнили изваяние с героем британского детского сериала Art Attack, который выходил с 1990 по 2007 год.

«Здорово, что парень, создавший Art Attack, все еще работает!»

Часть пользователей посчитала бюст устрашающим.

«Он выглядит жутко».

Ранее 29 марта власти Португалии официально присвоили аэропорту на острове Мадейра имя Криштиану Роналду. В церемонии принял участие сам футболист. При этом несколько месяцев назад часть жителей выступила против такого решения и обратилась к властям с соответствующей петицией, однако аэропорт все равно был переименован.

Роналду, родившийся на Мадейре, провел 138 матчей в составе сборной Португалии, в которых забил 71 мяч. В декабре 2016 года он получил «Золотой мяч», вручаемый лучшему футболисту по версии французского журнала France Football.