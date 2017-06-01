Московский «Арарат» предложил Бэйлу присоединиться к Павлюченко

Московский клуб «Арарат» предложил нападающему мадридского «Реала» Гарету Бэйлу присоединиться к команде. Соответствующая запись появилась в Twitter-аккаунте коллектива.

«Дорогой Гарет Бэйл, мы хотим видеть вас в нашей команде в связке с вашим другом (Романом Павлюченко, игроки вместе выступали за лондонский «Тоттенхэм» — прим. «Ленты.ру»). Здесь вы никогда не окажетесь в тени Криштиану Роналду», — гласит заявление «Арарата».

— FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) 01 июня 2017, 07:02

30 мая стало известно, что нападающий Роман Павлюченко перешел в «Арарат». До этого он выступал в «Урале». Главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов объяснил это решение форварда усталостью от нагрузок.

Павлюченко выступал в «Тоттенхэме» с 2008 по 2012 год. За это время он провел 111 матчей, в которых забил 46 мячей. Бэйл защищал цвета лондонского клуба с 2007 по 2013 год (198 матчей, 56 голов), после чего перешел в мадридский «Реал».

«Арарат» был создан в марте 2017 года. По информации kp.ru, со следующего сезона клуб заявится в Профессиональную футбольную лигу (третий по силе дивизион футбольного чемпионата России).