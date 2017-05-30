Павлюченко перешел в московский «Арарат»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко стал игроком московского ФК «Арарат». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

«Роман Анатольевич, добро пожаловать в наш клуб!» — говорится в сообщении. Соглашение с 35-летним нападающим рассчитано на один сезон.

За свою карьеру Павлюченко выступал за «Динамо» (Ставрополь), «Ротор» (Волгоград), московские «Спартак» и «Локомотив», лондонский «Тоттенхэм» и «Урал» (Екатеринбург).

В сезоне-2016/17 Павлюченко провел 23 игры за «Урал» во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.

Московский «Арарат», образованный в этом году, прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС) и в следующем сезоне будет выступать в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России.