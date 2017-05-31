Тренер «Урала» объяснил уход Павлюченко в «Арарат» усталостью от нагрузок

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов объяснил переход форварда Романа Павлюченко в московский «Арарат» усталостью игрока от профессионального футбола. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Павлюченко больше не интересен большой футбол? Думаю, да. Все-таки тут режим, нагрузки. А в московском клубе он будет просто играть в удовольствие. Но на мой взгляд, Роман поспешил — вполне себе в премьер-лиге бы поиграл. Он классный мастер, место в основе ему было бы гарантировано», — рассказал Тарханов.

О переходе Павлюченко в «Арарат» стало известно во вторник, 30 мая. Клуб, образованный в этом году, прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС) и в следующем сезоне будет выступать в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата страны.

В сезоне-2016/17 Павлюченко провел 23 игры за «Урал» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отметился одной результативной передачей.