Павлюченко подтвердил намерение покинуть «Урал»

Нападающий екатеринбургского «Урала» Роман Павлюченко подтвердил намерение покинуть клуб. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я ухожу из "Урала", принял такое решение. Теперь возвращаюсь в Москву. Где продолжу карьеру? Пока ничего сказать не могу», — заявил Павлюченко.

Контракт форварда с екатеринбуржцами истекает в конце июня 2017-го. Заинтересованность в услугах 35-летнего Павлюченко выразило столичное «Торпедо».

Павлюченко перешел в «Урал» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и забил четыре мяча.

В разные годы Павлюченко выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», лондонский «Тоттенхэм» и краснодарскую «Кубань». В составе сборной России нападающий стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.