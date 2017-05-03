Ари отказался отвечать предложившему выгнать его из России Павлюченко

Нападающий московского «Локомотива» Ари отреагировал на призыв форварда «Урала» Романа Павлюченко выгнать его из России за участие в массовой драке в концовке финального матча Кубка России. Его слова в среду, 3 мая, приводит «Советский Спорт».

«Павлюченко отвечать не буду. Все были на нервах, он тоже мог многое наговорить на горячую голову», — заявил Ари.

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Сам Павлюченко признал, что ему не стоило оскорблять бразильца. При этом форвард выразил уверенность, что Ари заслуживает длительной дисквалификации. «Этого человека надо как-то наказывать, дисквалифицировать не только на Кубок, чтобы он вообще не играл матчей 10-15 в чемпионате. Человек приехал в Россию играть в футбол и делает такие вещи, это неправильно», — сказал форвард екатеринбуржцев в интервью ТАСС.

2 мая под конец финала Кубка России между игроками «Урала» и «Локомотива» произошла массовая драка, одним из зачинщиков которой стал Ари. Павлюченко призвал выгнать бразильца из страны и дисквалифицировать его пожизненно.

В финальном матче «Локомотив» одержал победу со счетом 2:0 и седьмой раз выиграл Кубок страны. В составе железнодорожников отличились Игорь Денисов и Алексей Миранчук.