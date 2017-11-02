Месси сыграет с россиянами бесплатно

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что сборная Аргентины сыграет с россиянами бесплатно. Об этом он рассказал ТАСС.

«РФС ничего не заплатил за этот матч», — отметил Мутко.

По словам главы РФС, организация встречи с топ-соперником требует немалых расходов. «Это и проживание, и перелет, и тренировки, и трансферы. Есть четкая система взаимодействия сборных, и многое зависит от их уровня и рейтинга», — добавил Мутко.

«Доходы от проведения матча должны превышать расходы, связанные с его организацией. А чтобы наша сборная так зарабатывала, ей нужно быть на уровне Аргентины. Или, хотя бы, на каждом матче собирать полные "Лужники", — отметил глава РФС.

В продаже на товарищеский матч между сборными России и Аргентины осталось около 19 тысяч билетов. Встреча состоится 11 ноября на стадионе «Лужники» в 16.00. Также россияне сыграют с испанцами 14 ноября в 21:45 на стадионе «Санкт-Петербург».