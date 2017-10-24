Мутко оценил признание Роналду лучшим футболистом мира

Вице-премьер и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заслуженно признан лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит ТАСС.

«ФИФА выбрала, и это ее право, но я бы список расширил. Роналду заслужил приз хотя бы за то, что играл на Кубке конфедераций, и пусть нам теперь греет душу, что нам на турнире забил лучший игрок мира. А если серьезно, он достойный игрок, но и Месси, и Неймар, и Джанлуиджи Буффон совершенно спокойно могут претендовать на победу», — заявил Мутко.

При этом чиновник обрадовался тому, что на чемпионат мира в России приедет лучший игрок планеты. По мнению Мутко, «это вдвойне почетно».

Церемония вручения награды The Best прошла 23 октября в Лондоне. В голосовании Роналду опередил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда ПСЖ Неймара.

ФИФА учредила этот приз в 2016 году. До этого федерация вручала «Золотой мяч» совместно с французским журналом France Football, однако в сентябре прошлого года сотрудничество между сторонами было прекращено.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.