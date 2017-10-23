ФИФА определила лучший гол года

Arsenal LiveTv / Youtube

Нападающий лондонского «Арсенала» Оливье Жиру получил приз Ференца Пушкаша за лучший гол года. Видео с забитым мячом разместил Youtube-аккаунт Arsenal LiveTv.

Жиру забил «Кристал Пэлас» «ударом скорпиона» в матче Английской премьер-лиги 1 января 2017 года. Французский форвард отправил мяч в ворота касанием пяткой из-за спины.

На приз также претендовали вратарь «Бароки» из ЮАР Оскарине Масулуке и нападающая сборной Венесуэлы для игроков не старше 17 лет Дейна Кастельянос.

Церемония вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) проходит 23 октября в Лондоне.

ФИФА учредила премию имени Ференца Пушкаша в 2009 году. Победителя определяют с помощью онлайн-голосования болельщиков.