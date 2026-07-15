РИА Новости: Операторы дронов ВСУ понесли массовые потери в Черниговской области

Операторы дронов 105-го Черниговского пограничного отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли массовые потери в Черниговской области. Об этом рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.

Он уточнил, что об этом свидетельствует анализ некрологов. Собеседник агентства отметил, что это были операторы дронов, которые атаковали Брянскую область. Он также указал, что высокие результаты достигаются благодаря эффективности действий подразделений группировки «Север».

Ранее сообщалось, что подразделения 3-го батальона 114-ой отдельной бригады (ОБр) территориальной обороны (ТерО) ВСУ несут большие потери в Черниговской области на севере страны. До этого пленный снайпер ВСУ Максим Захарчук заявил о больших потерях украинских военных в Черниговской области из-за ударов российской армии.