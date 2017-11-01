Мутко прокомментировал пожизненное отстранение российских лыжников от Олимпиад

Решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпиадах вызывает недоумение. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Такое решение вызывает огромную тревогу и недоумение. Спортсмен становится никем и ничем. Человек столько лет в спорте, у него такой послужной список, ни одного замечания, ни одного нарушения антидопинговых правил, входит в элиту мирового спорта, постоянно находился под контролем антидопинговых служб и оказывается бессилен против каких-то косвенных улик», — сказал Мутко.

О решении отнять у Легкова золотую медаль Олимпийских игр в Сочи и пожизненно отстранить от Олимпиад его и Евгения Белова стало известно в среду, 1 ноября. Такой вердикт вынесла комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом. Решение не распространяется на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), российские лыжники смогут на них выступать.

Обоих спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил. На их пробирках с мочой были обнаружены следы вскрытия. Лыжники подадут апелляцию на решение комиссии МОК в Спортивный арбитражный суд (CAS) до 2 ноября.