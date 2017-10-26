В сеть слили фото официального мяча ЧМ-2018

В сеть слили фотографию официального мяча чемпионата мира 2018 года. Фото появилось в Twitter-аккаунте Footy Headlines.

Мяч «Telstar 18», разработанный Adidas, имеет белую бесшовную основу с черно-серыми вкраплениями. «Это современная интерпретация оригинального мяча "Telstar", который стал символом современного футбола», — пишет Footy Headlines.

По информации портала, официально мяч будет презентован после жеребьевки финального турнира ЧМ 1 декабря. Однако ТАСС со ссылкой на генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина сообщает, что презентация состоится 9 ноября.

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Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.