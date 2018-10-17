Путешествия
 
Последние новости
Восстановлена картина бойни в керченском колледже
Мэйуэзер раскрыл условия боя с Нурмагомедовым
Любительница роз обокрала парк Горького 
Бензин в России снова подорожал
Жители утонувшего в мусоре города получили платежки на мертвых родственников
Разбившийся украинский Су-27 оказался крымским
Спецпредставитель ООН по Сирии уйдет в отставку
Напавший на колледж в Керчи оказался отличником
Россия задумалась о «Северном потоке-3»
Новости партнеров

Россиянам вернут дешевые авиаперелеты в Египет

Перейти в «Мою Ленту»

Россия и Египет планируют возобновить чартерные рейсы на популярные у россиян египетские курорты в ближайшее время. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Путин отметил, что в ходе переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси они обсудили возобновление чартерных полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. «Наши египетские друзья делают все необходимое, чтобы повысить уровень безопасности. Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам», — заявил Владимир Путин.

В декабре 2017 года Россия и Египет подписали документы для возобновления авиасообщения между странами, а уже в апреле 2018-го самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из московского аэропорта Шереметьево в первый регулярный рейс между Москвой и Каиром после более чем двухлетнего перерыва.

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы в результате теракта самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. Москва потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Египта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия возобновила полеты в Египет
Россия и Египет договорились о возобновлении полетов
Путин заявил о готовности открыть авиасообщение с Египтом
Путешествия
ПутешествияПартнерский материал

Семейные Альпы

Место, где всегда рады детям и русским
14:51Сегодня

Российским аэропортам разрешили присвоить имена политиков ХХ века

19:41 1 октября

«Стрижи» открыли Гран При России

23:5616 октября

Яхту омского депутата выбросило на берег Испании

Путешествия00:05 6 октября

Черная дыра

Гангстеры, стейки и прокачанные тачки: россиянка попала в Атланту и выжила
13:39Сегодня

Россиянин устроил дебош на борту самолета и сорвал рейс в Москву

16:4215 сентября

Назван самый выгодный месяц для путешествий

20:4516 октября

Православным россиянам предрекли новые проблемы

Путешествия00:0113 октября

Париж Персидского залива

Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
21:0616 октября

Опасная посадка пассажирского лайнера в шторм попала на видео

06:30 1 сентября

Boeing со 164 пассажирами скатился в реку после приземления в Сочи

13:5216 октября

Пьяная актриса из «Американского пирога» устроила дебош в самолете

Россия
Окунулись в свет
Они сбежали от всех и поселились в сибирской деревне. Теперь им хорошо
«Нереально всем уделить внимание»
Российских раковых больных решили поделить на богатых и бедных. Что происходит?
«Мы стоим выше людей готики»
Его звали Адольфом, он был резок и радикален. Но это не Гитлер
Петербуржцы грабили геев на подставных свиданиях и просчитались
Сотрудников колонии в Хакасии обвинили в изнасилованиях, пытках и избиениях
Путин отреагировал на взрыв в Керчи
Главврача психбольницы уволили после видео с издевательствами над пациентом
Все материалы
Мир
Кровавый вождь
Он мог убить Ким Ир Сена и втянуть СССР в третью мировую
Европейский монарх спустился в метро и остался неузнанным
Спецпредставитель ООН по Сирии уйдет в отставку
Мертвого китайского генерала исключили из партии
«Скудоумие и коррупция»
Что погубило Захарченко и как нужно выстраивать охрану. Отвечает ветеран ЧВК
Добрый план
Раввины Европы сговорились, чтобы облегчить жизнь людям. Кажется, у них получается
Таинственному бегству саудовского консула из Турции нашли объяснение
Все материалы
Бывший СССР
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
Саакашвили ответил на обвинения в причастности к убийству Патаркацишвили
Порошенко сравнил Донбасс с Грозным
Среди украинских раскольников случился раскол
Грузия уличила Саакашвили в причастности к убийству Патаркацишвили
Все материалы
Экономика
Задолжали
Сколько нужно денег, чтоб прожить в России без кредитов?
Майский указ оказался под угрозой
Ледяная дерзость
Эта страна запугивала НАТО Советским Союзом, а теперь не платит долги
Российскую экономику признали конкурентоспособной
Определен уровень финансовой грамотности россиян
В Амстердаме обсудили потенциал применения стандартов WorldSkills
Россияне полюбили банкротиться
Все материалы
Силовые структуры
«Убивали всех, кого могли найти»
Очевидцы — о теракте в Крыму
Теракт в Крыму
18 человек погибли и пятьдесят ранено во время взрыва
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Взрыв в Керчи попал на видео
Cтали известны детали подготовки теракта в Керчи
Взрывы в Керчи передумали считать терактом
Стал известен конец террориста из Керчи
Все материалы
Наука и техника
Корнелис де Валь «После одного из сражений Тридцатилетней войны»«Ужас, грязь и хаос утянули Европу на дно»
Эта война перевернула мир. Россия тоже не осталась в стороне
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Греческий салат
Геи, колоссы и грязная медуза: обзор Assassin’s Creed Odyssey
Названа неожиданная опасность курящих мужчин
Разбившийся украинский Су-27 оказался крымским
В США началась эпидемия опасной загадочной болезни
Предсказано увеличение продолжительности жизни человека
Все материалы
Спорт
Как завещал Конор
Нурмагомедову мало Макгрегора. Он хочет драки с Мэйуэзером
Чеченский боец UFC ответил пожурившему его Кадырову
Украинский футболист отстоял право давать интервью по-русски
Вратарь сборной СССР раскритиковал заменившего Акинфеева бразильца
Кокорин и Мамаев захотели сидеть дома
Победы сборной России посчитали «добытыми чужими руками»
Кадыров пожурил чеченского бойца UFC за оплеуху Макгрегору
Все материалы
Культура
«Это трип по подсознанию черной Америки»
Автор самого необычного сериала года о противостоянии шовинизму авангардом
Группа КровостокЧитка по понятиям
Чем берут публику лидеры гангста-рэпа в России
«Хотелось исследовать, каково быть вуайеристом»
Хиппи, соул и кровь в отеле «Эль Рояль»: кто снял самый бойкий триллер сезона
Омскому аэропорту имени Егора Летова придумали звучный слоган
Монеточке поставили диагноз
Раскрыты подробности о состоянии Эдуарда Лимонова
Автор акции «Смерть не за горами» сдался полиции
Все материалы
Интернет и СМИ
Порвали два баяна
Россияне пьют водку и матерятся на камеру. Иностранцы готовы за это платить
Подозреваемых в убийстве журналиста связали с принцем Саудовской Аравии
Женщина пыталась продать шкафы и случайно показала всем свою грудь
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
«Они даже не пытались остановить секс»
Геи, лесбиянки, мужские слезы и беспорядочные связи в одном из главных шоу мира
Остроумный ответ ребенка в домашнем задании рассорил взрослых
Скупой отец отказался платить за костюм сына и выставил себя посмешищем
Все материалы
Ценности
Ел как мужик
Водка на завтрак и редька в обед. Чем питался Петр I, пока строил империю
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Резиновые люди
Модники, романтики, хипстеры. Кто делает шины в Италии и России
Выбрана лучшая одежда для перелета
Виктория Боня снялась топлес ради бизнеса
Найден способ выглядеть выше без каблуков
В России представили гибрид iPhone и часов
Все материалы
Путешествия
Душа просит
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Париж Персидского залива
Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Российским аэропортам разрешили присвоить имена политиков ХХ века
Яхту омского депутата выбросило на берег Испании
Россиянин устроил дебош на борту самолета и сорвал рейс в Москву
Православным россиянам предрекли новые проблемы
Все материалы
Из жизни
«Большинство здесь — приезжие или дети мигрантов»
История россиянки о жизни в Америке
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Долгий путь к себе
История превращения милой девочки в бородатого бармена
Одинокий гомосексуал стал приемным отцом пятерым детям-инвалидам
Китаец застрял в унитазе в попытке поймать упущенный ужин
Ребенок провалился под поезд на глазах у уткнувшейся в смартфон матери
Котята пережили десятидневное путешествие в запертой машине без еды и воды
Все материалы
Гигантский BMW
12 главных фактов о самом большом кроссовере BMW
Автомобильные матрешки
Дома на колесах с гаражом для легковушек
«Пятерка» курильщика. Заядлого
Пляжный кабриолет на базе ВАЗ-2105, о существовании которого вы не подозревали
Интеллигентный лесник
Василий Костин проехал на новом Subaru Forester от Тбилиси до Батуми
Выставлен на продажу новый Mitsubishi Lancer Evolution из 2015 года
Дебютировало кросс-купе Skoda Kodiaq GT
Новую Mazda3 показали на видео
Все материалы
Дом
Из воздуха
В Москве стало больше несуществующих квартир. Как их вычислить?
Партнерский материал
Спокойствие, только спокойствие
Как правильно выбрать дом, чтобы защититься от стресса и жить в комфорте: советуют психологи
Война полов
Женская архитектура или мужская? Очень шовинистский тест
Иностранцы стали чаще уводить элитную недвижимость из-под носа россиян
Обозначены масштабы предстоящего роста ставок по ипотеке
Недвижимость в Санкт-Петербурге оказалась привлекательнее московской
Самый дорогой дом России нашли в лесу
Все материалы