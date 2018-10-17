Россиянам вернут дешевые авиаперелеты в Египет

Россия и Египет планируют возобновить чартерные рейсы на популярные у россиян египетские курорты в ближайшее время. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Путин отметил, что в ходе переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси они обсудили возобновление чартерных полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. «Наши египетские друзья делают все необходимое, чтобы повысить уровень безопасности. Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам», — заявил Владимир Путин.

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В декабре 2017 года Россия и Египет подписали документы для возобновления авиасообщения между странами, а уже в апреле 2018-го самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из московского аэропорта Шереметьево в первый регулярный рейс между Москвой и Каиром после более чем двухлетнего перерыва.

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы в результате теракта самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. Москва потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Египта.

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