Любимый россиянами курорт подорожает

Туры в Турцию могут подорожать на 30 процентов. С таким прогнозом выступила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сообщается на сайте организации.

По словам Ломидзе, одной из причин удорожания путевок в Турцию станет повышение стоимости отелей для российских туроператоров. Также отмечается возможный скачок цен на входящие в стоимость тура дополнительные услуги, в том числе на стоимость самого перелета.

Материалы по теме Сюрпризы от Эрдогана Что делать в Турции, если не все включено

Помимо этого, к концу текущего года отельеры откажутся от скидок, которые они предоставляли в 2017-м для стимулирования спроса. Еще одной причиной роста цен назвали девальвацию местной валюты лиры, которая вызвала инфляцию в Турции и, как следствие, повышение себестоимости всех услуг.

На сайтах «Интуриста», «Пегас Туристик» и TezTour стоимость гостиниц уже выросла на 10-15 процентов.

В октябре коммерческий директор компании Coral Travel Эрджюмент Юналан выступил с прогнозом, что цены на номера в турецких отелях на следующий год снова вырастут. Однако он успокоил туристов, рассказав, что турецкие отельеры добровольно не откажутся от обслуживания гостей по системе «все включено».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru