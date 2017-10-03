Путешествия
 

Российский турпоток в Анталью достиг исторического максимума

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С января по сентябрь 2017 года в Анталье побывало почти 3,4 миллиона российских путешественников. Как сообщает издание Gunes, это самая большая цифра за все годы наблюдения за турпотоком из России.

Самым удачным для турецкой туриндустрии считался 2014 год. Тогда за 12 месяцев Анталью посетили 3,3 миллиона человек. Отмечается, что в этом году подобные показатели были достигнуты уже к 30 сентября.

Также значительное увеличение турпотока на курорты региона показала Украина. Рост числа путешественников за первые девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 42 процента. Здесь побывало почти 635 тысяч отдыхающих из Украины.

Всего с января по сентябрь в Анталье побывали 7,45 миллиона иностранных туристов.

В середине сентября сообщалось, что возвращение Турции на рынок организованного туризма уронило внутренний турпоток по России. В высокий сезон 2017 года на отечественных курортах отдохнули на 20 процентов меньше путешественников.

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