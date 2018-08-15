Россиян лишили горящих путевок в Турцию

Ожидать горящих путевок на турецком направлении осенью не стоит. Об этом сообщает Вестник АТОР (Ассоциации туроператоров России).

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Опрошенные изданием эксперты даже предрекают небольшой рост стоимости путевок из-за подорожания авиатоплива и сокращения предоставляемых Анкарой субсидий на керосин. Если в 2017 году правительство Турции предоставляло субсидию на авиатопливо в размере 35−40 долларов на одного туриста, в этом году она составляет 10−15 долларов.

На рост цен повлияет падение курсов турецкой лиры и российского рубля, также операторы предвидят сокращение спецпредложений от отелей в связи с возвращением турок к внутреннему туризму.

По данным АТОР, минимальная стоимость туров в Турцию на семь ночей на «все включено» на двоих взрослых и одного ребенка из Москвы в сентябре у ведущих туроператоров находится в районе 50-55 тысяч рублей.

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