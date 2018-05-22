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Отели в Турции стали безопаснее

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В мае Роспотребнадзор проверил самые популярные для россиян курорты Турции и выяснил, что они стали безопаснее. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверка прошла в самых посещаемых россиянами городах Турции — Сиде, Белеке, Анталье. Эксперты установили, что по сравнению с предыдущим годом в Турции были приняты дополнительные меры, минимизирующие вероятность возникновения и распространения заболеваний среди отдыхающих.

«Большое внимание было уделено подготовке отельной базы: усилены меры по обеспечению безопасного водоснабжения и питания, работы бассейнов, подготовке персонала, проведены мероприятия по улучшению выявления инфекций», — сообщается в источнике.

В ходе визита стороны договорились о взаимодействии с целью повысить безопасность российских туристов.

В ноябре 2017 выяснилось, что российские туристы стали в полтора раза чаще ездить за границу по сравнению с предыдущим годом. По мнению экспертов, одним из самых важных факторов, объясняющих рост туризма, стало возвращение Турции на российский туристический рынок.

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