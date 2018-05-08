Туристы из России поставили рекорд в Анталье

Количество российских туристов, посетивших турецкую Анталью с января по апрель, стало рекордным в 2018 году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным управления культуры и туризма Антальи, за четыре месяца в городе побывали на 60 процентов больше туристов из России, чем за этот же период в 2017 году, и на 44% больше, чем в 2014 году, который был рекордным по количеству приезжающих в Анталью иностранцев.

Всего в январе-апреле курорт принял 1,2 миллиона гостей. Первые три места разделили между собой немцы, русские и британцы. Число туристов из Германии составило 313 тысяч, из России — 302 тысячи, из Великобритании — около 70 тысяч. При этом за один только апрель в турецком городе побывали 221 тысяча россиян, из Германии, для сравнения, за этот месяц приехали 149 тысяч человек.

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В сентябре 2016 года число россиян, посетивших Кипр, помогло островному государству выйти на рекордные показатели по притоку зарубежных гостей. За месяц кипрские курорты посетили примерно 114,5 тысячи российских отдыхающих. Это превысило данные за аналогичный период 2015 года почти на 52 процента.

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