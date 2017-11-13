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Россияне устремились за границу

Россияне устремились за границу

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Российские туристы стали в полтора раза чаще ездить за границу по сравнению с прошлым годом. Об этом написала Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

По мнению экспертов, одним из самых важных факторов, объясняющих рост туризма, стало возвращение Турции на российский туристический рынок. Вторым по значимости фактором стала стабилизация экономики России по сравнению с прошлым годом и подорожание внутреннего туризма, из-за чего люди устремились за границу.

Свою роль сыграла и политика турецких владельцев отелей, большинство из которых предоставляли услуги «все включено» по ценам 2015 года и ниже. В итоге в Турцию приехали примерно четыре миллиона российских туристов (с апреля по сентябрь 2017 года), это в четыре раза больше, чем в Грецию, вторую страну по числу туристов из России за это же время.

Также в топ летних направлений вошли Испания, Кипр, Италия, Болгария, Таиланд, Тунис, Черногория, ОАЭ, Вьетнам и Израиль.

Однако рейтинг за весь год выглядит иначе: на первом месте все так же Турция, затем Таиланд, Испания, Кипр, Греция и Италия с приблизительно равными объемами. Замыкают топ-10 ОАЭ, Вьетнам, Тунис и Болгария.

Всего по прогнозам АТОР в этом году по наиболее популярным пляжным направлениям отправится 11,6 миллиона россиян. Это на 57 процентов больше, чем в прошлом году, на 15 процентов — чем в 2015-м, однако на 19 процентов меньше, чем в 2013-м.

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