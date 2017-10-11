Названы любимые пляжные направления отдыха россиян

В список самых популярных мест для пляжного отдыха летом 2017 года у россиян вошли 11 направлений. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В перечне оказались Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Таиланд и Тунис. Из внутренних направлений в топ вошли Анапа, Крым и Большой Сочи.

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Дешевле всего летом этого года отдых обходился путешественникам в Болгарии. Недельную путевку сюда в начале сезона можно было найти за 26 тысяч рублей.

На втором месте по стоимости туров оказалась Турция. Минимальная цена отдыха в этой стране составила 27 тысяч рублей. При этом речь идет о путевках с проживанием по системе «все включено» в отелях класса «три звезды» и выше, отмечает АТОР.

Третью строчку среди зарубежных направлений отдыха занимает Греция с минимальным ценником в 27,5 тысячи рублей.

Дороже всего отдых обходился на курортах Италии — от 67 тысяч рублей за недельный тур.

Среди российских направлений самым дешевым оказался Крым (15,2 тысячи рублей), за ним следует Анапа (22,3 тысячи рублей). Минимальная стоимость недельного тура в Сочи этим летом составляла 24,8 тысячи рублей.