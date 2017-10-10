Новый российский бюджетный перевозчик откроет рейсы в Европу

Российский бюджетный перевозчик «Азимут» планирует открыть рейсы за границу. Как рассказал порталу FrequentFlyers.Ru директор по стратегическому развитию авиакомпании Дмитрий Звонарев, речь идет преимущественно о перелетах в страны Евросоюза.

Отмечается, что такие рейсы будут совершаться из двух базовых аэропортов «Азимута» в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

Также к лету 2018 года компания планирует нарастить авиапарк с трех до восьми самолетов Sukhoi Superjet 100, а к 2020 году — до 16. Кроме того, в ближайшем будущем перевозчик намерен запустить собственную бонусную программу и систему онлайн-регистрации на рейсы.

Звонарев уточнил, что «Азимут» — традиционный перевозчик, а не лоукостер. При этом в авиакомпании отметили, что делают ставку на доступные перевозки и конкуренцию с железной дорогой и международными автобусами.

«Азимут» совершил первый полет в конце сентября. Авиакомпания выполняет рейсы между Москвой, Ростовом-на-Дону, Омском, Санкт-Петербургом. В будущем перевозчик планирует также открыть рейсы в Махачкалу, Уфу, Нижний Новгород и на черноморские курорты.