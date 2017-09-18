Новый российский лоукостер откроет новые маршруты

В ноябре новый российский лоукостер «Азимут» откроет рейсы в Махачкалу. Как рассказал генеральный директор авиакомпании Павел Екжанов в интервью порталу Aviablоgger, они будут выполняться по схеме «треугольника»: Ростов-на-Дону — Махачкала — Краснодар.

Кроме того, у авиаперевозчика есть интерес к полетам в аэропорты Уфы и Нижнего Новгорода. Однако Екжанов не смог назвать точной даты запуска рейсов в эти города. По словам гендиректора компании, это зависит от графика получения самолетов и других факторов. Он добавил, что в следующем году также могут быть запущены рейсы на черноморские курорты.

Екжанов отметил, что первое время «Азимут» будет осуществлять полеты на двух самолетах Sukhoi SuperJet 100, еще один лайнер этой же модели постоянно будет находиться в резерве, дабы избежать накладок и обеспечить точность соблюдения расписания. Он уточнил, что к концу сентября парк пополнится еще одним аналогичным самолетом.

Также в компании рассказали, что в ближайшем будущем пассажирам станет доступна услуга электронной регистрации. Позднее перевозчик обещал внедрение программы лояльности.

«Азимут» начал продажу билетов в начале сентября. Минимальная цена перелета была установлена на уровне 888 рублей. За эти деньги пассажир может взять на борт 10 килограммов ручной клади, багаж придется оплачивать отдельно.