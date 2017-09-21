Новый российский лоукостер совершил первый полет

Новый российский лоукостер «Азимут» совершил первый рейс. Лайнер Sukhoi Superjet 100 прилетел в московский аэропорт Внуково из Ростова-на-Дону утром в четверг, 21 сентября. Как сообщается в пресс-релизе авиагавани, самолет встретили традиционной водной аркой приветствия.

В терминал А Внуково «Азимут» будет совершать ежедневные рейсы из Омска и Ростова-на-Дону.

Ранее сообщалось, что в ноябре «Азимут» откроет полеты в Махачкалу. Кроме того, в будущем могут появиться рейсы в Уфу, Нижний Новгород и на черноморские курорты.

Авиакомпания «Азимут» открыла продажу билетов в начале сентября. Минимальная цена перелета была установлена на уровне 888 рублей. За эти деньги пассажир может взять на борт 10 килограммов ручной клади, багаж придется оплачивать отдельно. Парк компании состоит из трех самолетов Sukhoi Superjet 100, к концу сентября он должен пополниться еще одним лайнером этой же модели.