Российским туристам предложили отдых на пляжах Ирана

Иранский остров Киш, главный пляжный курорт Ирана, и Москву к концу 2017 года могут связать прямые рейсы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на СМИ Иранской Республики.

Представитель иранского турбизнеса Якуб Кассеми рассказал, что уже во второй половине этого года для российских туристов будет организованно несколько туров на пляжи страны. Один из вариантов отдыха, помимо пляжной программы, предлагает также и экскурсионную. «В холодное время года россияне могут приезжать в Иран с целью горнолыжного отдыха, а также для пляжного отдыха у моря, так как отдых здесь стоит дешевле, а остров Киш может заменить им Дубай», — отметил Кассеми.

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По его словам, после запуска рейсов еженедельно в Иран смогут прилетать до 155 путешественников из России.

Представители российского турбизнеса выразили сомнения в том, что остров Киш сможет заменить путешественникам Дубай. По их словам, в Иране действуют строгие правила (например, женщинам разрешено купаться лишь на отдельных пляжах), которые, в отличие от арабского эмирата, распространяются и на зарубежных отдыхающих.

Эксперты отметили, что отдых на Кише может заинтересовать, скорее всего, исключительно жителей мусульманских регионов России.

В конце июня Иран отменил визы для туристических групп из России.