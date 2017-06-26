Иран отменил визы для туристических групп из России

Правительство Ирана приняло постановление, устанавливающее введение безвизового режима для туристических групп из России. Об этом 25 июня информирует ТАСС со ссылкой на сообщение кабинета министров.

Отмечается, что безвизовый режим вводится на взаимной основе.

Соответствующее соглашение было достигнуто еще в марте этого года во время визита президента ИРИ Хасана Роухани в Москву, где он провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Тогда главы государств выразили надежду, что договоренность позволит создать «дополнительные условия для активизации туристических обменов» между странами.

На сегодняшний день российский путешественник должен получить туристическую визу, чтобы посетить Иран. Для этого в консульство нужно предоставить пакет документов и оплатить визовый сбор, составляющий 35 евро.

