Россия ужесточила контроль самолетов и пассажиров из Белоруссии

Россия вводит пограничный контроль в отношении граждан третьих стран, прибывающих из Белоруссии или улетающих в республику. Об этом в пятницу, 5 мая, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает РИА Новости.

Новые правила не коснутся российских и белорусских пассажиров, подчеркнул он. Рапота добавил, что все рейсы между странами с 15 мая будут переведены в международные сектора аэропортов.

Госсекретарь также заметил, что единственным изменением для россиян и белорусов в данном случае станет обязанность сохранять посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет в соседнюю страну. «Отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут», — заверил Рапота.

В феврале стало известно о планах России ввести режим пограничной зоны вдоль всей российско-белорусской границы. Соответствующие приказы подписал директор ФСБ Александр Бортников.

Белорусский журналист Антон Кашликов предположил тогда, что подобные меры являются ответом Москвы на упрощение визового режима Минском. В январе президент республики Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде для путешественников из 80 государств.