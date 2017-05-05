Минск отказался от ужесточения контроля на рейсах между Белоруссией и Россией

Белоруссия не намерена осуществлять пограничный контроль на авиарейсах с Россией. Такое заявление сделал официальный представитель Государственного погранкомитета республики Игорь Ляшук, сообщает в пятницу, 5 мая, ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия намерена ввести пограничный контроль в отношении граждан третьих стран, прибывающих из Белоруссии или улетающих в республику.

Материалы по теме Разрешите откланяться Какие страны заставляют своих граждан получать выездные визы

Как пояснил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, новые правила практически не коснутся российских и белорусских пассажиров. Единственным изменением для них в данном случае станет необходимость сохранять посадочный талон, добавил он.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников назвал принятое Москвой решение логичным и ожидаемым. По словам депутата, это связано с введением Белоруссией в феврале пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств при пересечении границы в аэропорту Минска.

Таким образом жители третьих стран, которым для посещения России требуется разрешение на въезд, получили возможность попасть туда без необходимых процедур.

Вскоре после объявления о визовых послаблениях в Белоруссии директор ФСБ Александр Бортников подписал приказы о введении режима пограничной зоны вдоль всей российско-белорусской границы.