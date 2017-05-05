В Госдуме прокомментировали ужесточение контроля для рейсов из Белоруссии

Решение об ужесточении контроля на российско-белорусских авиарейсах логично и ожидаемо, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 5 мая.

«Этого следовало ожидать в связи с тем, что белорусы приняли самостоятельное решение об открытии границы», — сказал депутат.

Он также подчеркнул, что Россия и Белоруссия — «все-таки не одно государство». «В отношении граждан третьих стран приходится на это идти, коль скоро наши спецслужбы не договорились. Конечно, мы за свою безопасность отвечаем, они — за свою», — отметил Калашников.

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Ранее в пятницу сообщалось, что Россия вводит пограничный контроль для граждан третьих стран, которые прибывают авиарейсами из Белоруссии или улетают в республику. По словам секретаря Союзного государства Георгия Рапоты, для россиян и белорусов единственным изменением станет обязанность сохранять посадочный талон, подтверждающий вылет или прилет в соседнюю страну. В паспорт отметки о пересечении границы проставлять не планируется.

В феврале Белоруссия ввела пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран при пересечении государственной границы в аэропорту Минска. В перечень, в частности, вошли все государства Евросоюза, а также США, Бразилия и Япония. Таким образом граждане третьих стран, которым для посещения России требуется виза, получили возможность попасть в страну без необходимых процедур.

Вскоре после того, как Белоруссия объявила о визовых послаблениях, директор ФСБ Александр Бортников подписал приказы, которые предполагают введение режима пограничной зоны вдоль всей российско-белорусской границы.