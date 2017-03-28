Путин и Роухани обсудили ядерное разоружение и терроризм

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани настаивают на устойчивой реализации иранской ядерной программы (ИЯП), говорится в заявлении лидеров двух стран по итогам их переговоров в Москве. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 28 марта.

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«Россия и Иран, констатируя важное значение этого Совместного плана в качестве многостороннего международного документа, получившего одобрение Совета Безопасности ООН, подчеркнули необходимость полного выполнения всеми сторонами своих обязательств по данному документу», — отмечается в заявлении.

Лидеры стран также сошлись во мнении, что Договор о нераспространении ядерного оружия является основой для наращивания усилий по разоружению.

Путин и Роухани, кроме того, обсудили в ходе встречи борьбу с терроризмом. «Эту борьбу мы продолжим до конца террористических действий во всем регионе», — цитирует президента Ирана РИА Новости.

Российский лидер в свою очередь подчеркнул, что совместные действия Москвы и Тегерана позволили установить режим прекращения огня в Сирии. «Считаем важным и далее укреплять взаимодействие в борьбе с международным терроризмом. Россия и Иран координируют свои шаги в ликвидации ИГИЛ и "ан-Нусры" (террористические организации, запрещенные в России, — прим. «Ленты.ру»), способствуют урегулированию ситуации в Сирии», — отметил он.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Россия может «на временной основе» использовать базы республики в интересах борьбы с террористами в Сирии.