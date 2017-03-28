Иран допустил предоставление России военных баз для борьбы с террористами

Россия может использовать «на временной основе» базы, расположенные на территории Ирана, в интересах борьбы с террористами в Сирии. Такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Reuters.

Зариф отметил, что проблемы региональной безопасности, включая сирийские, будут обсуждаться во вторник, 28 марта, в Кремле, где пройдет встреча иранского президента Хасана Рухани с российским лидером Владимиром Путиным.

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Россия на регулярной основе с 2015 года использует иранские базы в качестве транзитных аэродромов подскока при переброске авиации и личного состава в Сирию и обратно.

В августе 2016 года российские самолеты Ту-22М3 и Су-34 впервые взлетели с иранской 3-й тактической авиабазы под Хамаданом и нанесли удар по боевикам-исламистам в Сирии.

Однако в дальнейшем между Москвой и Тегераном возникло дипломатическое недоразумение, вылившееся в отказ Ирана от дальнейшего предоставления аэродромов для проведения ударов в Сирии. Иранский министр обороны Хоссейн Дехган заявил, что Россия объявила об использовании аэродрома под Хамаданом без согласования с иранской стороной. «За разглашением этой информации видится неуважительное отношение и желание покрасоваться», — пояснил министр, добавив, что Москва «ни при каких обстоятельствах» не получит на территории Ирана базы для постоянного использования.