Албания отменила визы для россиян на время курортного сезона

Власти Албании ввели безвизовый режим для туристов из России на период с 31 мая по 15 ноября текущего года. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает издание «Новости Албании».
Соответствующее постановление опубликовал Совет министров республики. Кроме того, визы на указанный срок отменили также для отдыхающих из Белоруссии, Саудовской Аравии, Грузии, Катара и Омана.
В апреле вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Албанией. Украинцам разрешили находиться в балканском государстве без оформления разрешения на въезд в течение 90 дней каждые полгода. Подобные правила начали действовать и для албанцев.
В этом же месяце Турция продлила максимальный срок безвизового пребывания россиян в стране с 60 до 90 дней. Кроме того, процедуры получения разрешения на въезд для граждан России ранее упростила Индия.