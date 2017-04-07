Индия упростила визовый режим для россиян

Россия и Индия взаимно облегчили процедуры получения виз для путешественников из своих стран. Об этом заявил индийский посол в РФ Панкадж Саран, передает Rambler News Service.

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Дипломат пояснил, что теперь граждане России, въезжающие в его страну как с деловыми, так и с туристическими целями, смогут оформить многократные визы сроком до пяти лет. Такие же права получили и индийские путешественники.

Саран коснулся и вопроса безвизового режима между двумя странами. «Мы пока над этим работаем, мы пока к этому не подошли», — пояснил посол.

В конце марта стало известно, что Россия оказалась на первом месте по росту турпотока из Индии в 2016 году. За этот период страну посетили более 70 тысяч индийских путешественников.

Граждане России перед посещением Индии могут получить электронную визу сроком на 30 дней. Обычная многократная туристическая виза до последнего времени действовала от 90 до 180 дней.

