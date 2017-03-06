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Ростуризм предупредил о предлагающих поддельные визы в Индию сайтах

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Ростуризм опубликовал предупреждение о мошеннических сайтах, предлагающих визы в Индию. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает пресс-служба федерального агентства.

Как пояснили в Ростуризме, в ведомство поступает информация о «сайтах, маскирующихся под официальные ресурсы по оформлению виз в Индию». Их клиенты в итоге получают поддельные документы, по внешнему виду практически не отличающиеся от настоящих, предупредили чиновники.

В связи с этим агентство призвало россиян, планирующих поездки в эту азиатскую страну, заблаговременно проверять достоверность полученных виз на сайте индийского правительства.

Граждане России перед посещением Индии могут оформить визу двух типов: обычную или электронную.

В декабре 2016 года в Гане пресекли деятельность поддельного американского посольства, которое 10 лет выдавало разрешения на въезд в США, а также паспорта.

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