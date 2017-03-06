Стала известна дата введения безвизового режима между Россией и ЮАР

Безвизовый режим между Россией и Южно-Африканской Республикой вступит в силу 30 марта. Об этом российское посольство в ЮАР сообщило в своем Twitter.

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О том, что Москва и власти африканской страны договорились отменить визы для владельцев загранпаспортов, стало известно в январе. Предполагается, что россияне смогут находиться без разрешения на въезд на территории ЮАР не более 90 дней за одну поездку.

Сейчас перед поездкой в республику граждане должны получать визу в консульском отделе посольства страны в Москве. Стоимость оформления документов составляет две тысячи рублей.

В феврале стало известно, что Катар планирует облегчить визовый режим для россиян. Власти государства решили предоставлять российским путешественникам бесплатные транзитные визы по упрощенной схеме на срок до 72 часов.

