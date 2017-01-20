Россиянам разрешат ездить в ЮАР без виз

Россия и Южно-Африканская Республика (ЮАР) введут безвизовый режим для владельцев загранпаспортов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом сообщается на сайте правительства.

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Предусмотрено, что россияне смогут находиться на территории ЮАР не более 90 дней за одну поездку. «Реализация протокола будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества и туризма», — отмечается в документе.

Сейчас для посещения ЮАР гражданам необходимо получать визу через консульский отдел посольства страны в Москве. Стоимость оформления документов составляет две тысячи рублей.

19 января сообщалось, что к лету 2017 года россияне смогут посещать Армению по внутренним паспортам. В октябре 2016 года визы для российских граждан отменила Боливия, в сентябре подобный договор был подписан с Вануату.