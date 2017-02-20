Катар упростит визовый режим для россиян

Посол России в Дохе (столица Катара) Нурмахмад Холов заявил о планах властей арабской страны упростить визовый режим для россиян. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает ТАСС.

По словам Холова, уже в текущем году российские туристы, которые полетят через Доху в другие страны, смогут получить бесплатную транзитную визу в Катар по упрощенной схеме на срок до 72 часов. Ее можно оформить как заранее, так и по прибытию в страну.

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«Это стало возможным благодаря нашим партнерам из авиакомпании Qatar Airways, которые заинтересованы в увеличении туристического потока из России и увеличении авиасообщения», — добавил дипломат.

В сентябре 2016 года стало известно, что власти Катара увеличили срок действия транзитной визы для путешествующих через Доху иностранцев с двух до четырех дней. Однако это нововведение не коснулось россиян.

В январе того же года Россия и Катар подписали соглашение о безвизовых поездках для владельцев дипломатических паспортов. «Этому предшествовала долгая и кропотливая работа, так как миграционная политика в стране до недавнего времени была достаточно строгой», — подчеркнул Холов.

В настоящее время следующие через Катар транзитом могут находиться в стране без визы в течение 48 часов в случае, если время стыковки между рейсами составляет не менее 8 часов.