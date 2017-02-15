Российские визы предложили сделать бесплатными

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов заявил, что стоимость выдачи российских виз необходимо значительно снизить или даже сделать эту услугу бесплатной. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает Rambler News Service.

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По словам чиновника, Россия в сфере путешествий находится в очень жестких конкурентных условиях по сравнению с другими государствами.

«К сожалению, отказаться от виз было бы хорошо, но это утопия. Нам нужно упрощать визовые процедуры», — подчеркнул Сафонов.

В марте 2016 года глава Ростуризма выступил с инициативой снизить стоимость разрешения на въезд в страну для зарубежных гостей до 20-30 долларов с целью увеличения потока путешественников.

В настоящее время организованные иностранные туристы платят за российскую визу от 60 до 80 долларов, самостоятельные — от 80 до 100 долларов.

