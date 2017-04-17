Визовый режим в Приморье облегчили для граждан 18 стран

Правительство России опубликовало перечень из 18 государств, для граждан которых упростили режим въезда на территорию свободного порта Владивосток. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщается на сайте кабмина.

В список, в частности, вошли Турция, Япония, Тунис, Сингапур, Саудовская Аравия, Мексика, Индия, Китай, КНДР и другие страны. Жители этих государств смогут оформить деловые, туристические и гуманитарные визы в электронном виде для въезда в Приморье.

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При этом разрешение на въезд будет бесплатным. На основании этого документа иностранцы смогут находиться в России до восьми суток. Как уточнил премьер-министр Дмитрий Медведев, перед въездом в страну через свободный порт Владивосток туристам надо будет лишь внести свои паспортные данные на специальном сайте в интернете, передает ТАСС.

Ранее в понедельник стало известно, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил ввести бесплатные электронные визы для ряда путешественников.

В марте Медведев дал поручение правительству изучить вопрос о подобном упрощении схемы въезда на Северный Кавказ для зарубежных гостей. В начале того же месяца президент России Владимир Путин подписал закон об облегчении визового режима в свободном порту Владивосток.