В Петербурге задумались об упрощении визового режима для иностранных туристов

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил ввести бесплатные электронные визы для ряда иностранных туристов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как стало известно изданию, глава региона направил письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Полтавченко считает, что визовый режим стоит упростить в первую очередь для людей, приезжающих на спортивные мероприятия, конгрессы и выставки.

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В 2016 году Петербург посетили около 700 тысяч деловых туристов и 50 тысяч профессиональных спортсменов. По предварительным оценкам, они потратили более 20 миллиардов рублей, говорится в письме.

Полтавченко, ссылаясь на данные Всемирной туристической организации (UNWTO), прогнозирует, что визовая либерализация уже в первые месяцы увеличит поток зарубежных гостей примерно на 30 процентов. Распространение такой практики по всей России может принести в бюджет более 200 миллиардов рублей, подсчитал он.

В пресс-службе Совфеда заявили, что Матвиенко пока не комментирует эту тему. Собеседник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией, сказал, что глава верхней палаты парламента направила письмо для оценки в профильные комитеты.

Член комитета Совфеда по социальной политике Игорь Фомин сообщил, что его коллеги готовят предложения о целесообразности внедрения электронной визы в стране. Он напомнил, что пилотным направлением уже выступает Приморье.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий упрощенный визовый режим для посещения свободного порта Владивосток. Эта норма позволяет иностранцам, прибывающим в данный регион Приморья, оформлять бесплатные электронные разрешения на въезд на срок до восьми дней.

С 2009 года иностранным туристам, которых доставляют в Петербург на паромных и круизных судах, разрешили находиться в городе без визы в течение 72 часов.