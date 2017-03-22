Петербург включили в список лучших туристических направлений 2017 года

Санкт-Петербург попал в список из 25 лучших туристических направлений мира в текущем году по версии TripAdvisor. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Северная столица оказалась на 14-й позиции рейтинга. Кроме того, город лидирует в десятке лучших российских направлений отдыха.

Эксперты TripAdvisor особо отметили архитектуру Санкт-Петербурга, в частности, Зимний дворец и Казанский собор, обширную коллекцию произведений искусства в Эрмитаже, а также местные ночные клубы и рестораны.

Лидером среди туристических направлений мира в 2017 году, получившим премию Travellers' Choice, стал индонезийский остров Бали. Как поясняют эксперты, он подходит как для любителей пляжного отдыха, так и для приверженцев активного туризма, которые могут отправляться в походы по джунглям и горам.

На втором месте рейтинга оказался Лондон, замыкает тройку Париж. Четвертая строчка досталась Риму. На пятой позиции находится Нью-Йорк. В первую десятку также были включены греческий остров Крит, Барселона, камбоджийский город Сиемреап, Прага и провинция Пхукет в Таиланде.

Рейтинги Travellers' Choice составляются специалистами TripAdvisor на основе отзывов путешественников. При создании списков учитывается количество и качество этих комментариев.

В феврале исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что Петербург оказался среди наиболее востребованных городов страны для путешествий на День защитника Отечества. Рейтинг был составлен на основании информации о бронировании гостиниц, передает Национальная служба новостей (НСН).

В ноябре 2016 года TripAdvisor включил Санкт-Петербург в тройку популярных российских направлений зимнего отдыха.