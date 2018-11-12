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Названы самые популярные у россиян города для зимнего отдыха

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Сотрудники компании по возврату компенсаций за сорванные авиарейсы AirHelp назвали самые популярные у россиян города для зимнего отдыха. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 12 ноября.

Аналитики изучили данные о 33 тысячах рейсов, совершенных из российских аэропортов в декабре 2017 года. Самым популярным направлением оказался Стамбул: в этот город вылетело более 500 самолетов. Главной причиной такого выбора эксперты считают сезон скидок, которые в декабре достигают 50 процентов.

На второе место попал Дубай — 490 рейсов. Как правило, зимой в столице ОАЭ сохраняется хорошая погода: температура воздуха достигает 25 градусов.

Третьим в рейтинге оказался Ереван (440 рейсов), четвертым — Прага (420 рейсов), а пятым — Рига (370 рейсов).

Ранее в ноябре сообщалось, что туры в Турцию могут подорожать на 30 процентов. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, одной из причин удорожания путевок в эту страну станет повышение стоимости отелей для российских туроператоров.

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