Названы самые выгодные направления для путешествий из России

Специалисты туристического метапоиска momondo.ru провели исследование и составили рейтинг самых бюджетных направлений для россиян в 2019 году. Результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали среднюю стоимость перелета, проживания и среднюю стоимость поездки на неделю. Выяснилось, что самое дешевое направление — Армения. Стоимость перелета туда и обратно в среднем составила 11 тысяч рублей, проживания — 3 900 рублей, а вся поездка обойдется примерно в 39 тысяч рублей.

На втором месте оказалась Турция. Средняя стоимость поездки в эту страну обойдется немного дороже — 39 500 рублей. Зато цена одной ночи в номере отеля здесь ниже — 3 400 рублей, а вот средняя стоимость перелета выше — 15 тысяч рублей.

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В рейтинг также вошла Латвия (средняя стоимость поездки 39 800 рублей), Македония (40 тысяч рублей), Молдавия (40 500 рублей), Грузия (40 600 рублей), Республика Беларусь (40 990 рублей) и Литва (41 700 рублей).

Помимо этого, эксперты отметили и самые дорогие направления 2019 года. На первом месте оказалась Французская Полинезия. Перелет туда и обратно из России и недельное проживание на островах в среднем будут стоить более 270 тысяч рублей. Вдобавок в пятерку самых затратных мест вошли острова Теркс и Кайкос, Антигуа и Барбуда, Багамы, Аруба.

В декабре сервис бронирования жилья составил список самых недорогих курортов России, куда туристы могут отправиться на новогодние праздники. Выяснилось, что выгоднее всего отдохнуть получится в Евпатории, так как жилье в этом городе обойдется в среднем в 1,5 тысячи рублей в сутки.

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